المشدد 10 سنوات لعامل تاجر في الهيروين بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار بدائرة مركز الزقازيق.

تعود أحداث القضية لشهر مايو الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المدعو "محمد. الـ. ر" 36 عاما، عامل، مقيم بدائرة مركز الزقازيق، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة، بقصد الاتجار فيها، وترويجها على عملائه بدائرة المركز والأماكن المحيطة.

وأسند أمر الإحالة إلى أن المتهم تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 46 لفافة من مخدر الهيروين تزن 59 جراما، و28 قطعة من مخدر الحشيش تزن 88 جرام، و5 لفافات من مخدر الآيس تزن 2.5 جرام.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.