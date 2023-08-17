ندوات تثقيفية ومسابقات رياضية وعروض فنية ضمن مبادرة " صيف شبابنا " بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أنشطة مديرية الشباب و الرياضة، في إطار تفعيل دور مراكز الشباب بإعتبارها مؤسسات خدمية تسعى لجذب كافة الفئات العمرية للمشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال فصل الصيف.

وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر ، وزيادة الوعى لديهم وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، وفى هذا السياق ، أوضح مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن المديرية تواصل تنفيذ مبادرة " صيف شبابنا " ضمن خطة الوزارة خلال فصل الصيف لتقديم أنشطة متنوعة لكافة الأعمار بمراكز شباب المحافظة .

مشيرا وكيل الوزارة ، إلى أنه في مركز ديرمواس تم تنظيم مسابقة فنية للطلائع بمركز شباب زعبرة ، بمشاركة أعضاء المركز ، إلى جانب عقد ندوة تثقيفية عن المشروعات الصغيرة ومعوقات سوق العمل بمركز شباب الحاج قنديل لحث الشباب على العمل الحر و التعريف بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى خلق فرص العمل أمام الشباب .

وعلى صعيد آخر، أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن أنشطة المديرية متنوعة حيث قدم فريق نواة المنيا عرضا مسرحيا بعنوان " فرصة ثانية " لمناهضة ختان الإناث بمركز شباب صفانية بمركز العدوة من خلال المسرح التفاعلى، إلى جانب تنفيذ دورة عن " اليوم العالمى للعمل الإنساني " بمركز شباب أشروبة بمركز بنى مزار ، تناولت الأسس و الضوابط العامة للعمل الإنسانى و أهمية التفاعل بين أفراد المجتمع ، كما نفذ مركز شباب ساقولا بمركز بنى مزار ، دورة لتنس الطاولة للطلائع ضمن خطة المديرية لمشاركة الشباب في الفعاليات الرياضية .