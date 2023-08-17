موعد مباراة مصر ومالي في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

يخوض منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة سيدات مباراة قوية ظهر اليوم الخميس عندما يواجه نظيره منتخب مالي في ثاني مبارياته ببطولة أمم أفريقيا والمقامة حاليا في الكاميرون.

موعد مبارة مصر ومالي بأمم أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

وتنطلق مباراة مصر ومالي في بطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الخميس، وتذاع عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة.

مصر تفوز على الجزائر في أولى مباريات أمم أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

كان منتخب مصر قد فاز على نظيره منتخب الجزائر بنتيجة 3 - 0 في المواجهة الاولى بالبطولة أمس حيث نجحت لاعبات الفراعنة في السيطرة على مجريات اللعب والفوز بثلاثة أشواط متتالية.



قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات

وتضم قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات 14 لاعبة وهن:

ندى معوض و سارة أمين و سابين عابد و مريم متولي و داليا المرشدي و دعاء الغباشي و آية خالد و زينة العلمي و دانا شوقي و دعاء محمد و ندى وليد و أيسل نديم و مي غزال و مايا ممدوح.



ويراس بعثة منتخب مصر الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وتضم البعثة كل من عماد نوار المدير الفني للمنتخب وسيد طة المدرب العام والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي والدكتور بلال وتوت مخطط احمال و شادي فهيم محلل تقني و هاني فكري مدير اداري، ويرافق البعثة الحكم الدولي تغريد خطاب.