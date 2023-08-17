المستثمرات العرب تبحث جسور التعاون المشترك مع سفيرة البحرين

استقبلت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بمقر السفارة ، وفد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة دكتورة هدى يسي، لبحث تعزيز جسور التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية والثقافية.



وتضمن وفد الاتحاد المهندس على زين عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الطاقة وياسمين غلاب وإيمان السداوى وهديل عبد الهادى.



وخلال اللقاء، بدأت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل حديثها مؤكدة ، أن العلاقات البحرينية المصرية بلغت أعلى مستوياتها من الشراكة والتنسيق المشترك على كافة المستويات، وتعد نموذجًا يحتذى به للعلاقات العربية المتميزة.



واستعرضت السفيرة ما يشهده التعاون الاقتصادي بين البلدين من تقدم ملحوظ في ظل ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث حقق زيادة بنسبة 128.7% منتصف العام الماضى.



وألقت السفيرة، الضوء حول المزايا التنافسية للاستثمار فى البحرين حيث تمتلك بنية تحتية متكاملة وشبكات النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التطور. مشيرة إلى فرص الاستثمار فى المملكة البحرينية، فى قطاعات الخدمات المالية . التصنيع · الخدمات اللوجستية · السياحة والترفيه · تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة.



وأكدت أن الثقافة تشكل أحد الأعمدة القوية للعلاقات البحرينية مع مصر والدول العربية وضرورة استثمارها فى دعم العلاقات المشتركة باعتبارها القوة الناعمة للتلاحم بين الشعوب.



وفيما صرحت دكتورة هدى يسي، أن اللقاء تناول دعم جسور التعاون الاقتصادي والتجارى والاستثمارى بين مصر والبحرين، واستعراض مزايا الاستثمار في مصر فى ظل التيسيرات التى تقدمها القيادة السياسية.



وقالت، إنه تم بحث إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية لعضوات وأعضاء الاتحاد فى مملكة البحرين، مؤكدة أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية تمثل أهم ركائز العلاقات السياسية بين الدول.



وأضافت دكتورة هدى قائلة: “أن اللقاء تناول أيضا دعوة البحرين مسؤولين ومجتمع سيدات ورجال الأعمال للحضور والمشاركة مؤتمر الاتحاد فى دورته ال26 الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى ..الشباب محور التنمية الفرص والتحديات، المنقعد فى شرم الشيخ خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمبر العام الحالى ، ومبادرة عشانك يا بلدى وحدتنا العربية ”.



وقالت هدى يس إن السفيرة، أكدت دعمها للقطاع الخاص والمجتمع المدنى، مشيرة إلى مشاركة وفد كبير من مجتمع الأعمال البحرينى بالمؤتمر، وتحقيق مثلث التعاون البحرينى المصرى الإفريقي.

كما أكدت أهمية التعاون فى السياحة الدينية الثقافية والعلاجية فى ضوء ما يزخر به البلدان من أماكن سياحية وأثرية فريدة لأقدم حضارتين عرفتهما البشرية، بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين.