أناقة وتراث.. قصة الزي الرسمي لـ أهالي مطروح بعد ظهورهم أمام السيسي

يتمسك أهالى مطروح خاصة البدو، بالعديد من الموروثات التراثية والتقليدية من بينها الزى التقليدى الذى يتسم بخصوصية بين بوادى مصر، إلى جانب الأناقة التى زادت مع التطور واستخدام خامات باهظة الثمن فى صناعة الملابس المختلفة.

ويحرص أبناء مطروح على ارتداء الزى البدوى فى مختلف المحافل والمناسبات، باعتباره من مظاهر التميز والافتخار بالتراث والأصول الرصينة.

جولة السيسي في مطروح

وخلال جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدن مرسى مطروح والسلوم وسيوة وسيدي براني، التقى أهالي المحافظة في حالة من البهجة والسعادة سيطرت على اللقاء.

وزاد من البهجة ارتداء الأهالي من شباب وأطفال ومشايخ الزي التراثي للمدينة البدوية، والذي يحمل بين طياته الكثير من عادات وتقاليد وتاريخ البدو.

الزي التقليدي لأهل مطروح

ويعد الزي التقليدي لأهل مطروح هو جزء لا يتجزأ من تاريخ وتراث البلد، وتطور على مر العصور، ويصنع على يد ترزي مختص به، خاصة أنه قديمًا كان البدوي يصنعه بنفسه من قماش أطلق عليه البيسة، يرتدي فوقها الجبيرة وهي عبارة عن قطعة من القماش لها حزام يعلق فوق الكتف الأيسر فقط.

وقديمًا كان الزي المطروحي عبارة عن "الملف" الذي يتكون من قطعتين من الصوف المطرز يدوي وهو عبارة عن "سدرية" بدون أكمام لارتدائها في الصيف، وأخرى بأكمام من أجل ارتدائها في فصل الشتاء، يتم ارتدائها فوق الثوب، والقطعة الأخرى عبارة عن بنطلون واسع يتم ارتداؤه أسفل الثوب.

مفهوم زي الجرد لأهل مطروح

ويرتدي أهالي مطروح "الجرد" وهو قطعة كبيرة من القماش مصنوعة من الصوف أبيض اللون، يرتديها البدوي فوق الزي الكامل، وتتوارثها الأجيال، فضلا عن أن صناعته تتم يدويًا، وهو نوعان؛ أحدهما جرد رقيق للصيف، والآخر جريدي ثقيل للشتاء.

وأطلق على طريقة ارتداء الجرد مصطلح "تشميل"، ويتمسك الكثير من شيوخ مطروح بارتداء الجرد، تحديدًا في المناسبات الرسمية والخاصة، وذلك مصاحبًا لارتداء خاتم فضة.

وكان يحرص الرجل المطروحى قديمًا على ارتداء خاتم فضى فى خنصر يده اليمنى، وما زال البعض متمسكًا بهذه العادة حتى الآن.

الجبيرة والقبور

وكان البدوى يرتدى فوق الثوب "الجبيرة" وهى محفظة من القماش لها حزام يعلق فوق الكتف الأيسر وتلف من تحت الإبط الأيمن ويرتدى أيضًا "القبور"، وهو جراب للمسدس معلق بنفس طريقة الجبيرة، وما زال بعض كبار السن يرتدون الجبيرة والقبور، وإن سلمنّا بشبه اختفاء هاتين القطعتين من الزى المطروحى المعاصر.