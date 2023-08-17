صحة المنيا .. توقيع الكشف الطبي على 1923 مواطن بديرمواس

نفذت مديرية الصحة بالمنيا ، قافلة طبية علاجية بالمجان ، بقرية تانوف إحدى قرى مركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا ، بمقر المدرسة الإعدادية، وتم توقيع الكشف الطبي على 1923 مواطنا .

وذلك فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق ، والقرى الأكثر إحتياجا ولجميع المواطنين فى اماكنهم ، وتنفيذا للمبادرة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) .

وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وبرعاية اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا ، وتحت اشراف الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة ، حيث اعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا ، ان فاعليات القافلة الطبية والعلاجية بالمجان ، اسفرت عن توقيع الكشف الطبى علي 1923 حالة مترددة ، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات

واوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة ان توزيع الحالات شمل 325 حالة جراحة ؛ 416 حالة اطفال ؛ 310 باطنة ؛ 79 حالة نساء ؛ 85 حالة اسنان ؛ 270 حالة جلدية ، 239 حالة رمد ؛ 147 حالة انف واذن، 52 تنظيم الأسرة ، إلى جانب انه عمل 186 تحاليل مختلفة، وعمل 14 موجات صوتيه ، و عمل 6 حالات اشعة سينية ، و كشف مبكر للضغط والسكر لــ 82 متردد ، وتم اجراء خلع اسنان لعدد 10 حالة بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 56 حالة لإستكمال العلاج هذا بالإضافة،ـ إلى عمل ندوات تثقيف صحى وتم استخدام 8 عيادات متنقلة ،