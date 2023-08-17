الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

صحة المنيا .. توقيع الكشف الطبي على 1923 مواطن بديرمواس

القافلة الطبية
القافلة الطبية

نفذت مديرية الصحة بالمنيا ، قافلة  طبية علاجية  بالمجان ، بقرية  تانوف إحدى قرى مركز ومدينة ديرمواس  جنوب محافظة المنيا ، بمقر المدرسة الإعدادية، وتم توقيع الكشف الطبي على 1923 مواطنا .

 وذلك فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق ، والقرى الأكثر إحتياجا ولجميع المواطنين فى اماكنهم ، وتنفيذا للمبادرة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) .

وبتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة  ، وبرعاية  اللواء  اسامه القاضى  محافظ المنيا ، وتحت اشراف  الدكتور محمد حسانين  وكيل وزارة الصحة ، حيث اعلن الدكتور محمد حسنين   وكيل وزارة الصحة  بمحافظة المنيا ، ان فاعليات القافلة  الطبية والعلاجية بالمجان ، اسفرت عن توقيع الكشف الطبى علي  1923  حالة مترددة ، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات 

واوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة  ان توزيع الحالات شمل 325 حالة جراحة ؛   416 حالة اطفال  ؛ 310 باطنة ؛  79   حالة نساء ؛  85  حالة اسنان ؛   270 حالة جلدية ، 239  حالة رمد ؛ 147 حالة انف واذن،  52 تنظيم الأسرة ، إلى جانب انه عمل 186   تحاليل مختلفة، وعمل 14 موجات صوتيه ، و عمل 6   حالات  اشعة سينية ، و كشف مبكر  للضغط والسكر لــ  82   متردد ،  وتم اجراء خلع اسنان لعدد 10   حالة بعيادة الأسنان،  وتحويل للمستشفى  56  حالة لإستكمال العلاج هذا بالإضافة،ـ  إلى عمل ندوات تثقيف صحى وتم استخدام   8  عيادات متنقلة ، 