الجيش السوداني: مقتل وإصابة مدنيين جراء القصف العشوائي للدعم السريع بالخرطوم

قال المُتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، إن الدعم السريع تواصل انتهاكاتها ضد المواطنين، حيث قامت أمس، بقصف عشوائي لمنطقة شمبات؛ مما تسبب في مقتل وإصابة عدد من المدنيين، كما قامت قوة أخرى في حي المواليد بأم درمان بإجبار سكان الحي على إخلاء منازلهم بالقوة، ثم قامت بنهب محتويات كل منازل الحي، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

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القوات تصدت في كادقلي لمحاولة هجوم فاشلة من قبل الدعم السريع



وأضاف الجيش في بيان له أن القوات تصدت في كادقلي لمحاولة هجوم فاشلة من قبل الدعم السريع، وكبدت العدو خسائر كبيرة، تمثلت في تدمير دبابتين وعدد من العربات القتالية واستلام دبابتين وقتل نحو "40" متمردًا وتشتت بقية قوات العدو ولاذت بالفرار.

وتابع: "حاولت قوة من الدعم السريع على متن"8" عربات مقاتلة، التسلل إلى بعض المواقع الدفاعية بمحيط منطقة بحري العسكرية، تصدت لهم قواتنا، وتم قتل "5" من المتمردين واستلام عدد من الأسلحة وتم طرد العدو".

مجموعات العمل الخاص تواصل عملياتها بنجاح في مُختلف مناطق العاصمة

وأوضح أن مجموعات العمل الخاص تواصل عملياتها بنجاح في مُختلف مناطق العاصمة، وتوقع خسائر مُستمرة بالمتمردين.

وأكد بيان القوات المسلحة السودانية أن قوات الجيش وجهت ضربات لأهداف مُعادية في مناطق الباقير وسوبا ومناطق أخرى، وكبدت المتمردين خسائر كبيرة في الأفراد والمركبات القتالية، مُضيفًا أن القوات المُسلحة السودانية ترصد بدقة كل تحركات ونوايا الدعم السريع داخل وخارج منطقة العاصمة، وجاهزة للتعامل معها بكل حزمٍ.