تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة والجيزة (ِشاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تفصيليًا عن الحالة المرورية اليوم الخميس 17 أغسطس 2023.

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وذكر التقرير أن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومستمرة حتى ميدان العباسية.

تقاطع شارع صلاح سالم يشهد كثافات مرورية

وأوضح التقرير، أن تقاطع شارع صلاح سالم يشهد كثافات مرورية، كما يشهد كوبري الجلاء سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة.

وأشارت، إلى أن كوبري المطار يشهد كثافات مرورية تبدأ تختفي أثناء الوصول إلى كوبري المطار، وهو ما ينطبق على أن كوبري الحدائق للقادم من الزاوية ويتجه للفنجري وأعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات.

شارع فيصل يشهد كثافات مرورية

ونوه التقرير إلى أن شارع فيصل يشهد كثافات مرورية، كما أن شارع الهرم الرئيسي يشهد بعض التباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية، وظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين مستمرة حتى الطالبية.

