الذهب يواصل الانخفاض والجرام يسجل 1937 جنيهًا

واصلت أسعار الذهب، في الانخفاض بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة، في منتصف تعاملات اليوم الخميس 17 أغسطس، بقيمة 15جنيهًا في سعر الجرام، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2240 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، مقابل سعره صباح اليوم 2255 جنيهًا.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الخميس، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2240 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2583 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2325 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1937 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1514 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1282 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 962 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17960 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1902 دولار للأوقية.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، اليوم الخميس، مع اكتساب الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية زخما بعد بيانات اقتصادية قوية في الآونة الأخيرة عززت التوقعات بأن يستمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تشديد سياسته النقدية.

وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1891.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 0141 بتوقيت غرينتش مسجلا أدنى مستوياته منذ 15 مارس.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1921.80 دولار للأونصة.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو تموز أن "معظم" صانعي السياسة بالبنك لا يزالون يعطون الأولوية لمكافحة التضخم في حين أشار "بعض المشاركين" إلى المخاطر الاقتصادية لرفع أسعار الفائدة أعلى من اللازم.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها في عشرة أشهر مما دفع الدولار لأعلى مستوياته منذ منتصف يونيو وأبعد المستثمرين عن الذهب الذي لا يدر عائدا.

المعادن النفيسة الأخرى:

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.42 دولار للأوقية بينما استقر البلاتين عند 882.50 دولار بعدما لامس أدنى مستوياته منذ أكتوبر. وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1205.70 دولار.