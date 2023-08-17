البطيخ 60 جنيهًا .. أسعار الخضراوات والفاكهة بالأقصر اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

تشهد أسواق الخضراوات و الفاكهة، تذبذبًا في الأسعار، بين استقرار الأسعار لمدة أيام، وارتفاعها لبعض السلع من يوم لآخر.

وجاءت بيان أسعار الخضراوات والفاكهة لليوم الخميس 17 أغسطس 2023 بالأقصر داخل الأسواق والشوادر كالتالي:

كيلو الموز 15 جنيهًا، أما الكمثرى 30 جنيهًا ويعتبران من الفاكهة التي تشهد ثباتًا في الأسعار على مدار الأسبوع.

أما التفاح البلدى سجل سعر الكيلو 35 جنيهًا، والجوافة 35 جنيهًا للكيلو، والعنب الأسود سجل 25 جنيهًا، أما التفاح الأصفر فقد سجل 55 جنيهًا للكيلو.

وثبت سعر البطيخ بأسواق اليوم على سعر 60 جنيهًا كأعلى سعر حسب الحجم، وسعر الخوخ 50 جنيهًا، والتين 30 جنيهًا، والبرقوق 50 جنيهًا.

فيما سجل سعر كيلو المانجو البلدي من 10 إلى 15 جنيهًا، والمانجو الزبدة فبلغ سعره 20 جنيهًا، أما كيلو المانجو العويسي سجل اليوم 25 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الثوم 50 جنيهًا، والبطاطس 12جنيهًا، وسعر الطماطم 15 جنيهًا، والباذنجان الرومي 8 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو الخيار 15 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الليمون 40 جنيهًا.

أما البصل الأحمر فسجل للكيلو 25 جنيهًا، والباذنجان الحشو سجل 10 جنيهات، وسجل سعر البامية 25 جنيهًا، والجزر 20 جنيهًا.