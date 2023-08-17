التدفقات الاستثمارية إلى مصر (ِشاهد)

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا حول التدفقات الاستثمارية إلى مصر، وذكر التقرير أن مصر الأولى أفريقيا فى تدفقات الاستثمار خلال 2022، وارتفاع تدفقات الاستثمار بمعدل نمو يفوق الضعف بنسبة 122%.

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مصر استحوذت على 25% من إجمالى التدفقات الاستثمارية لأفريقيا

وذكر التقرير أن مصر استحوذت على 25% من إجمالى التدفقات الاستثمارية لأفريقيا، وحجم الاستمارات شكلت 75.8% من التدفقات فى دول شمال أفريقيا، وشهدت مصر زيادة فى مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، وجذبت مصر 2 من أكبر المشروعات الجديدة فى مجال الطاقة المتجددة.

عدد المشروعات التى تم الإعلان عنها تضاعف

وتابع التقرير أن عدد المشروعات التى تم الإعلان عنها تضاعف، وشهدت أفريقيا قفزة بنسبة 39% فى تلك المشروعات، ويتوقع صندوق النقد تصاعد صافى التدفقات الأجنبية فى مصر، وتمتع مصر بالعديد من المقومات الاقتصادية لجذب الاستثمارات.