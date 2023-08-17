استكمالاً للمبادرة التي أطلقتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، قامت الشركة بتنفيذ مبادرة توعوية لطلاب المدارس في 150 مدرسة، تحت شعار "صحتهم مستقبلهم". تم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (اليونيسف) ومديرية التربية والتعليم بأسيوط.

وتأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام الدولة والقيادات السياسية بالطفولة والبراعم الصغيرة، إذ يعتبرون بناة المستقبل القريب وصناع الحضارة.

أكد المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، على التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية، سواءً الحكومية أو غير الحكومية والمجتمع المدني. وأشار إلى أن الشركة تقدم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات لاستمرار تنفيذ فعاليات زراعة وتشجير بالمدارس، بهدف دعم جهود الدولة في هذا الصدد.

وجاء ضمن مبادرة "صحتهم مستقبلهم" زراعة شتلات الأشجار في مدارس مراكز ابو تيج والفتح ومنفلوط. حيث تهدف هذه المراكز إلى دعم جهود الدولة في الحد من تأثيرات التغيرات المناخية، وتحقيق مردود إيجابي في تقليل الإنبعاثات الكربونية، وبالتالي مواجهة تلك الظواهر المؤثرة على المناخ.

وقام الفريق التوعوي بالشركة، الذي يعمل على تنفيذ برامج ورسائل توعوية، بتوجيه ستة رسائل هامة لطلاب المدارس، وهي: ترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها، الاستخدام الآمن للصرف الصحي، النظافة الشخصية، التغذية والسلوكيات الصحية الإيجابية، وتأثير التغيرات المناخية. وتأتي هذه الرسائل التوعوية استجابةً للهدف العام للبرنامج التوعوي وتوجيهات اللجنة التنسيقية المشتركة التي تضم جميع أطراف المجتمع المدني. وتعتبر ترشيد استهلاك المياه ورفع الوعي الثقافي نحوها مسؤولية مشتركة تحتاج إلى تكاتف جميع الأطراف من أجل تحقيقها.

" ازرع شجرة " ضمن مبادرة صحتهم مستقبلهم بالمراكز المستهدفة بالمحافظة

" ازرع شجرة " ضمن مبادرة صحتهم مستقبلهم بالمراكز المستهدفة بالمحافظة

" ازرع شجرة " ضمن مبادرة صحتهم مستقبلهم بالمراكز المستهدفة بالمحافظة