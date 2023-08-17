انتشال جثتي طفلين شقيقين من بحر مويس بالشرقية

انتشل رجال الإنقاذ النهري بالشرقية، صباح اليوم الأربعاء، جثي طفلين شقيقين؛ لقيا مصرعهما غرقًا في مياه بحر مويس أمام قرية كفر هربيط التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من الأهالي بسقوط طفلين شقيقين هما: " "عبد الرحمن. م. الـ" وشقيقه يوسف "10،5" سنوات، في مياه بحر مويس أمام قرية كفر هربيط التابعة لمركز أبو كبير.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطفلين الشقيقين، كانا برفقة شقيقتهما الكبرى أمس الأربعاء على جسر البحر، بغرض غسل بعض الأشياء الخاصة بمنزلهما، وحال لهوهما انزلق قدماهما وسقطا سويًا في مياه الترعة، ليفارقا الحياه.

على الفور، تم الدفع برجال الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وتم انتشال جثتي الطفلين بعد أن جرفهما تيار الماء لأكثر من 3 كيلو متر، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وملابساتها.