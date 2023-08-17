20 جنيهًا للكيلو .. أسعار الأسماك بالمنيا اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

تشهد أسواق ومحلات وحلقات بيع الأسماك بمختلف أنواعها بمحافظة المنيا، اليوم الخميس، استقرارًا طوال الأسبوع، حيث رصد تقرير بوابة الوفد ، تراوح سعر البلطي مقاس رقم 1 ما بين 58 لــ 62 جنيهًا للكيلو.

كما تراوحت أسعار بيع البلطي مقاس 2 ما بين 62 لــ 66 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر بيع البياض الأملس مقاس 1 من 60 لــ 100 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار بيع القراميط من 20 لــ 40 جنيهًا للكيلو، والثعابين من 50 لــ 250 جنيهًا للكيلو، والمكرونة السويسي من 65 لــ 95 جنيهًا للكيلو، والبرانيس الإسكندراني من 62 لــ 102 جنيه للكيلو.

وتراوحت أسعار بيع الأسماك المكرونة الخليجى، من 50 لــ 70 جنيهًا للكيلو، والمكرونة المجمدة من 30 لــ 40 جنيهًا للكيلو، وسمك موسى من 170 لــ 265 جنيهًا للكيلو، والسبيط من 140 لــ 280 جنيهًا للكيلو، والبلطي الأسوانى ما بين 20 و60 جنيهًا للكيلو، وأسعار بيع الفيليه البلطي ما بين 40 لــ 200 جنيه للكيلو.

وتراوحت أسعار قشر البياض ما بين 70 لــ 100 جنيه للكيلو، والبوري 80 لــ 100 جنيه للكيلو، بحسب شعبة الأسماك، أما الجمبرى الجامبو فسجل سعره من 380 إلى 480 جمبرى مقاس 1، فتراوحت أسعاره ما بين 270 لــ 370 جنيهًا، والجمبرى مقاس 2 بلغ من 1960 لــ 290 جنيهًا، والجمبرى مقاس 3 من 70 لــ 160 جنيهًا.

جديرا بالذكر، أن مصادر صيد الأسماك بمحافظة المنيا، تتمثل في (نهر النيل – البحر اليوسفي – ترعة الإبراهيمية – المزارع الصناعية)، وتخضع أعمال الصيد لحملات تفتيشية على رخص قوارب الصيد والصيادين، وكذلك نوعية شباك الصيد، حيث يجرم شباك الصيد ذات الفتحات الصغيرة لمنع صيد (الزريعة).