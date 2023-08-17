خبيرة اقتصادية: مشروعات غرب مصر نموذج لعبقرية المكان

أكدت الدكتورة وفاء على خبيرة الاقتصاد والطاقة، أن المشروعات غرب مصر تعتبر نموذج لعبقرية المكان وشخصية مصر التى تحدثها عنها من قبل عبقرى الجغرافيا جمال حمدان، موضحة أننا نطبق نظريات بمنتهى الإرياحية فى هذه المناطق التى تمتعت بالبعد الاستراتيجى المصرى والقوة الشاملة الضاربة لمصر لحماية هذه المناطق.

اقرأ أيضا .. 13 مليار جنيه استثمارات في مطروح خلال عام واحد.. فيديو

الدولة تعمل على عدة محور الحيز الجغرافى لمصر

وذكرت “علي” خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، أن الدولة تعمل على عدة محاور منها محور الحيز الجغرافى لمصر والذى قمنا بعمل شرايين جديدة للحياة فيه بالتطور الآمن الموجود بالطريق الساحلى وغيره من شبكات الربط الموجودة فى هذه الأماكن الغربية وغيرها.

خلق مجتمعات عمرانية جديدة

وتابعت، أن المحور الثانى وهو خلق مجتمعات عمرانية جديدة، حيث تم إنارة العقول وخلق وسط جديد يبعد بعيدا عن التطرف والإرهاب، وربطنا نظريتنا فى ربط التعليم الفنى بسوق العمل ما يتطلبه الجامعات المصرية والتخصصات المطلوبة فى المنطقة، حيث تم إنشاء مدرسة الضبعة التكنولوجية.