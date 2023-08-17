حي شرق أسيوط: استمرار حملات المرور على المحلات لتعزيز النظافة والصحة العامة

بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وبإشراف عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس حي شرق أسيوط، وسيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس حي شرق أسيوط، تستمر حملات المرور على المحلات في إطار الجهود المبذولة لتعزيز النظافة والصحة العامة في المدينة.

اليوم، قامت إدارة المخلفات الصلبة بزيارة محلات في نطاق حي شرق أسيوط بهدف توعية وتنبيه صاحبي المحال بأهمية وضع صندوق نظافة في أمام المحلات. تم تسليمهم تنبيهات ومعلومات حول هذا الأمر بهدف المحافظة على نظافة الشوارع وتوفير بيئة نظيفة للجميع.

تأتي هذه الجهود في إطار الحملات المستمرة التي تقوم بها السلطات المحلية لتشجيع صاحبي المحلات على المشاركة في الحفاظ على نظافة وجمال المدينة، وتوفير بيئة صحية ملائمة للمواطنين والزائرين.

تعد النظافة والصحة العامة من الأولويات المهمة للسلطات المحلية في أسيوط، حيث تنظم حملات روتينية للتأكد من التزام صاحبي المحلات بالتدابير الصحية اللازمة، بما في ذلك تجهيز المحلات بصناديق النظافة وإبقائها نظيفة.

ومن جانبه، أشاد الأهالي بجهود مسئولي الحي في تعزيز النظافة والصحة وتوعية صاحبي المحلات بأهمية وضع صندوق نظافة أمام محلاتهم. كما أعربوا عن تقديرهم للجهود الرامية إلى محافظة المدينة على نظافتها وجمالها، معبرين عن استعدادهم للتعاون في هذا الشأن.

وبدوره، ألقى عبد اللطيف عبد المنعم، رئيس حي شرق أسيوط، الضوء على أهمية دور الأفراد والمحال التجارية في المحافظة على النظافة وتحسين البيئة المحيطة. وأكد على ضرورة تعاون الجميع في تحقيق هذه الأهداف، مشدداً على أن السلطات المحلية مستعدة لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للتجار لتجهيز محلاتهم بصناديق النظافة.

وعلى صعيد آخر، تعهدت مسئولي الحي بمواصلة الحملات التوعوية وتفعيل دور قوات الشرطة المرورية في ضبط المخالفات، ومتابعة تطبيق الإجراءات والقوانين المرورية.

