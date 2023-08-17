الزمالك يواجه العربي الكويتي اليوم في البطولة العربية لأندية اليد

يستعد فريق الزمالك لكرة اليد لخوض ثاني مبارياته في البطولة العربية لليد مساء اليوم الخميس، في البطولة المؤهلة إلى بطولة سوبر جلوب "كأس العالم للأندية".

يذكر أن الفارس الأبيض ألتقي في المباراة الأولي بالبطوبة مع نظيره وفاق عين التوتة ظهر أمس الأربعاء، وفاز الزمالك على نظيره وفاق عين التوتة بنتيجة 33/28.

موعد مباراة الزمالك والعربي الكويتي في البطولة العربية لكرة اليد



تقام المباراة اليوم الخميس في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

وانطلقت البطولة العربية لكرة اليد أمس الأربعاء الموافق 16 أغسطس، وتستمر حتى يوم 27 من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن الزمالك يتواجد في المجموعة الثانية مع كل من الهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.

