طلاب جامعة قنا يدعمون «شفاء الأورمان» بالأقصر.. بالهدايا والألعاب

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة شمال الأقصر، وفد طلابي من كلية التربية اساسي علوم بجامعة جنوب الوادى، للمساهمة في تقديم الدعم المعنوي اللازم للاطفال مرضي السرطان الذين يتلقون العلاج المجانى داخل المستشفى.

واستقبل فريق من العلاقات العامة والأطباء وفد الكلية، ونظموا لهم جولة داخل أقسام المستشفى المختلفة، قدم من خلالها الطلبة الدعم المعنوي والهدايا و الالعاب للمرضى؛ بهدف تحسين الحالة النفسية لديهم، ولتشجيعهم على مواصلة رحلة العلاج المجانية داخلها.

وعبر وفد طلاب كلية "تربية أساسي علوم" عن سعادتهم بالتواجد بين مرضى السرطان بالصعيد للمساهمة في دعمهم معنويًا خلال مسيرتهم للعلاج من الأورام المختلفة، موجهين الشكر والتقدير لجميع العاملين داخل المستشفى، على ما يبذلونه من مجهود لخدمة المرضى والخدمات الطبية المميزة المقدمة لمحاربي السرطان.



ومن جانبه عبر محمود فؤاد - الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، عن سعادته بتكرار زيارات الطلاب بمختلف كليات جامعة جنوب الوادى بقنا، لمستشفى شفاء الاورمان، ومشاهدة الصرح الطبي العملاق، بجانب التعرف على الخدمات التى يتم تقديمها للمرضي من الأطفال والكبار باتباع احدث الأساليب العلاجية، مثمنا دور كلية التربية والتربية اساسي علوم فى دعم الأطفال المرضي طوال رحلتهم العلاجية.