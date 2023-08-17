تحرير 80 محضرا تموينيا لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

شنت مديرية التموين بالمنيا برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، حملات تموينية وتفتيشية مكثفة على المخابز البلدية والأسواق ، وتمكنت من تحرير 80 محضرا تموينيا مخالفا ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ، ومحال بيع السلع، لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، وضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار، وأكد المحافظ على متابعته لنتائج الحملات التموينية المنفذة بنطاق المراكز والمدن، بالتعاون بين الوحدات المحلية وقطاعات التموين، ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

مشيرا محافظ المنيا ، إلى أن الحملات التموينية ، أسفرت عن تحرير 80 محضرا تموينيا مخالفا، وفقا للتقرير اليومي الذي عرضه الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية المنفذة ، على المخابز والأسواق والمحال التجارية.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات التموينية شملت 75 محضرا تموينيا مخالفا للمخابز البلدية ، تنوعت بين (نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، توقف عن التشغيل، عدم وجود ميزان، عدم وجود سجل تجارى)، إلى جانب 5 مخالفات فى مجال الأسواق ، والمحال التجارية، تنوعت بين (البيع بأزيد من السعر الرسمي، ذبح خارج المجازر، سلع مجهولة المصدر).