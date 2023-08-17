محافظ اسيوط يشدد على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف الحملات على الأسواق والمحلات ومستودعات البوتاجاز والمخابز والمجازر وجميع نقاط البيع الأخرى لتوفير المواد الغذائية والسلع المختلفة بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين. يأتي ذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أهمية التأكد من صلاحية السلع للاستخدام وجودتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة. وقد دعا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين.

وفي سبيل مكافحة السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع، شدد اللواء عصام سعد على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية، مثل مديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية. حيث ستتم تنفيذ حملات مشتركة للتصدي لأي تعديات على حقوق المواطنين ومنع أي ممارسات غير مقبولة، مثل احتكار السلع أو إخفائها، أو فرض زيادات غير مبررة على أسعار بعض السلع.

جاء ذلك في اجتماع حضره ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط ونشأت اسكندر مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، بالإضافة إلى محمد بشير مدير عام بالمكتب الفني للمحافظ.

وتهدف هذه الجهود الحكومية إلى توفير بيئة تجارية نزيهة وعادلة في أسواق المحافظة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويضمن توافر المواد الغذائية والسلع الأساسية بأسعار معقولة. كما ستسهم هذه الإجراءات في حماية حقوق المستهلك وضمان الحصول على منتجات ذات جودة عالية وبمواصفات صحية مطابقة.