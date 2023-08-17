محافظ أسيوط يتابع الموقف التنفيذى لتشغيل مجمعات خدمات المواطنين بالقرى

تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لتشغيل كل من مشروعات مجمعات خدمات المواطنين في القرى، وذلك في إطار المشروعات التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في المناطق الريفية.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره المحاسب عدلي أبوعقيل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة دعاء عوض، رئيس منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والمهندس محمد عادل، مدير تنفيذ مشروعات حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد، وسوزان محمد راضي، منسقة المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة، بالإضافة إلى وكلاء الوزارات، ورؤساء المراكز والأحياء، وممثلي شركات المرافق والخدمات.

وتم خلال الاجتماع استعرض نسب تنفيذ مشروعات مجمعات خدمات المواطنين بالقرى وتوصيل كافة الخدمات لها تمهيدًا لتشغيلها بكامل طاقتها خلال الأسابيع القادمة. كما تم مناقشة سبل تسريع العمل وتذليل العقبات التي تواجه التنفيذ.

ووجه محافظ أسيوط خلال الاجتماع مديري مديريات الخدمات والجهات الحكومية التي ستقدم خدماتها داخل مجمعات الخدمات الحكومية بالقرى بسرعة تشغيل الخدمات في هذه المجمعات، والتنسيق مع رؤساء المراكز والنزول الميداني للتأكد من تقديم الخدمات بشكل مطلوب. وشدد على ضرورة استكمال أعمال توصيل المرافق لباقي المشروعات المقامة، وإزالة كافة المعوقات التي تعترض تنفيذ الأعمال، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وشركات المقاولات والخدمات.

وطلب المحافظ تحديد جدول زمني لتشغيل خدمات المجمعات، وإعداد تقارير عن المعوقات والملاحظات لسرعة حلها والتغلب عليها بالتنسيق مع كافة الجهات، بهدف تلبية احتياجات المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم تنفيذ مجمعات خدمات المواطنين في 35 مشروعًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 358 مليون جنيه، موزعة على 149 قرية في 7 مراكز. وتتألف كل مجمع من طابقين (أرضي وعلوي)، ويضم مركزًا تكنولوجيًا، وسجلًا مدنيًا، وشهر عقاريًا، ومكتبًا بريديًا، ومكتبًا تموينيًا، ومكتبًا للتضامن الاجتماعي، ومقرًا للوحدة المحلية، ومقرًا للمجلس المحلي. وذلك بهدف خدمة سكان القرى المجاورة.

وجاء تنفيذ هذه المشروعات بهدف تسهيل استخراج جميع المستندات الحكومية اللازمة للمواطنين، وتحقيق حياة كريمة وعصرية. كما يأتي تنفيذ هذه المشروعات ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لتنفيذ المشروعات، سواء من خلال جولاته الميدانية أو اللقاءات والاجتماعات مع المسئولين. كما أعطى دعمه الكامل وسهّل الإجراءات أمام شركات المقاولات، وذلك بهدف إزالة كافة المعوقات التي تواجه التنفيذ. وقد تم تشغيل 5 مجمعات خدمات حتى الآن بالتنسيق مع دار الهندسة ورؤساء المراكز والأحياء، ووكلاء الوزارات المختلفة، وشركات المرافق.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم تنفيذ هذه المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" في قرى المحافظة، والتي تتضمن مشروعات مجمعات خدمات المواطنين بتكلفة 358 مليون جنيه، ومشروعات المجمعات الزراعية بتكلفة 259 مليون جنيه، ومشروعات الشباب والرياضة بتكلفة 266 مليون جنيه. كما يشمل المشروع أيضًا مشروعات الإسعاف بـ 39 وحدة بتكلفة 68 مليون جنيه، ومشروعات الصحة بـ 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه. وتشمل القائمة أيضًا مشروعات الكباري والمشايات بـ 171 مشروعًا بتكلفة 198 مليون جنيه، ومشروعات الصرف الصحي بـ 149 مشروعًا بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه، ومشروعات مياه الشرب بـ 149 مشروعًا بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه، ومشروعات الأبنية التعليمية بـ 131 مشروعًا بتكلفة 431 مليون جنيه، ومشروعات الكهرباء بـ 146 مشروعًا بتكلفة 4 مليار و936 مليون جنيه. وتضم القائمة أيضًا 41 عملية ري بتكلفة 733 مليون جنيه ومشروعات المجمعات السكنية بتكلفة 110 مليون جنيه، ومشروعات التضامن الاجتماعي بتكلفة 166 مليون جنيه، ومشروعات الطرق الداخلية والرئيسية، ومشروعات الغاز الطبيعي والاتصالات ومشروع سكن كريم ومشروعات متنوعة، بإجمالي تكلفة 44 مليار جنيه حتى الآن.

محافظ أسيوط يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل كل من مشروعات مجمعات خدمات المواطنين

محافظ أسيوط يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل كل من مشروعات مجمعات خدمات المواطنين

محافظ أسيوط يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل كل من مشروعات مجمعات خدمات المواطنين

محافظ أسيوط يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل كل من مشروعات مجمعات خدمات المواطنين