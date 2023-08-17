حي شرق أسيوط يستجيب لشكاوي المواطنين ويتخذ إجراءات فورية لمعالجتها

تلقى حي شرق أسيوط شكوى من المواطنين بتضررهم من وجود محل لتفيم السيارات في المنطقة استجابةً لهذه الشكوى، تم اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المشكلة.

تم إغلاق المحل المذكور وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم تنبيه الجمهور حول موقع المحل عبر إشارة واضحة في شارع سلامة حجازي المتفرع من شارع النميس بجوار مسجد البارودي، بهدف توفير راحة وسلامة للمواطنين.

وتأكدت إدارة الحي من ضرورة التزام المحال التجارية بالمواعيد المحددة للغلق، وذلك تبعاً لقرار مجلس الوزراء. كما تم التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتأكد من عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلاً، حفاظاً على راحة وسعادة المواطنين.

وتقود فرق العمل في إدارة الحي الجهود المشتركة لمتابعة وحل الشكاوى الواردة، بقيادة رئيس الحي عبداللطيف عبدالمنعم وبمشاركة نائبيه سيد عباس وعاصم إبراهيم، بالإضافة إلى فرج المصري مسئول الأشغالات بالفترة المسائية وفريق قسم الأشغالات.

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة حياة آمنة ومستدامة للمواطنين في جميع أرجاء البلاد. الحكومة تواصل العمل بنشاط لتعزيز مستوى الرعاية والخدمات في مختلف المناطق؛ بهدف تحقيق رضا المواطنين وتحسين جودة الحياة في المجتمع.

حي شرق اسيوط: يستجيب لشكاوي المواطنين واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المشكلة

حي شرق اسيوط: يستجيب لشكاوي المواطنين واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المشكلة