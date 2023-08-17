من الدائري لشارع السودان.. حركة السيارات بمحور صفط

رصدت المتابعة الميدانية صباح اليوم الخميس، كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان.

كما ظهرت كثافات بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وشددت الإدارة العامة للمرور على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وعدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وفي السياق ذاته نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتكثيف الوجود الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وفى سياق اخر

لقي شاب ثلاثيني مصرعه فى مشاجرة مع شقيقه بقرية الأقالتة التابعة لمدينة القرنة غرب الأقصر، لخلافات بينهما على الميراث ،مما أدي لإصابته بطعن نافذ فى البطن بسلاح أبيض، وتم نقله لمستشفى القرنة المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم ضبط شقيقيه بمعاونة صديق لهم، وتحرر المحضر اللازم وجارى التحقيق معهم.

و بتلقى مأمور مركز شرطة القرنة كانت البداية ، إخطاراً من الأهالى يفيد بإصابة الشاب "ا.م.ع" 38 سنة، بطعن فى البطن بسلاح أبيض، وذلك فى مشاجرة بينه وشقيقيه كل من "ر.م.ع" و"س.م.ع" لخلاف بينهم على الميراث، وفروا بعد إصابة شقيقهم هاربين، وتمكن رجال الشرطة من ضبطهما بمعاونة أحد أصدقاؤهم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع موظف بفندق علي يد نزيل بالأقصر

وفي واقعة اخري ،لقي موظف مصرعه، داخل أحد الفنادق الشعبية في شارع كليوباترا على يد أحد النزلاء المصريين عقب وقوع مشادة بينهما، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لحين فحصها من الطب الشرعى وتسليمه لذويه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة ؛ بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى بشارع كليوباترا بوسط مدينة الأقصر يفيد بوقوع مشادة بين نزيل مصري وموظف في فندق شعبى، مما أدى لتطور الأمر وقيام النزيل بالتعدى على "أشرف.غ" 55 سنة، والذي فارق الحياة فى الحال، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لحين فحصها من الطب الشرعى وتسليمه لذويه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.