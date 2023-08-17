"صحة القوصية" بأسيوط: ربط الخدمات المقدمة في الوحدات بزيارة السيدات عيادة تنظيم الأسرة

عقدت الإدارة الصحية بالقوصية، التابعة لمحافظة أسيوط، اجتماعًا هامًا برئاسة الدكتور خالد علي عبدالعال، مدير الإدارة الصحية. حضر الاجتماع رؤساء التمريض بالوحدات والممرضات المسئولة عن رعاية السيدات الحوامل المترددات على الوحدات. كما حضر الاجتماع كل من الدكتور ممدوح خلف، المدير الوقائي بالإدارة، والدكتورة هايدي حمزة، مدير تنظيم الأسرة بالإدارة، بالإضافة إلى فريق تنظيم الأسرة ومشرفات الرعاية الأساسية.

تم مناقشة عدة أمور في الاجتماع، وأهمها ضرورة زيادة إنجاز التنظيم الأسري. تشمل هذه الأمور ربط الخدمات المقدمة في الوحدات بزيارة السيدات عيادة تنظيم الأسرة والمبادرات الرئاسية، وتوجيه ممرضات الحوامل المترددات لعمل زيارة لعيادة تنظيم الأسرة.

كما تم التنبيه على مسئول الثقافة الصحية في الوحدات بتكثيف الندوات الخاصة بتنظيم الأسرة، ورفع عدد زيارات الطبيب الزائر سواء صباحًا أو مساءً. وجرى التأكيد على ضرورة زيادة إنجاز المبادرات الرئاسية والالتزام بالدقة في تقديم التقارير اليومية دون التأخير.

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز أداء الإدارة الصحية بالقوصية في مجال تنظيم الأسرة وتحسين خدماتها المقدمة للسيدات الحوامل. وتعكس التوجيهات الجديدة التزام إدارة التنظيم الأسري بالارتقاء بجودة هذه الخدمات وتلبية احتياجات المجتمع المحلي

صحة القوصية: ربط الخدمات المقدمة في الوحدات بزيارة السيدات عيادة تنظيم الأسرة

صحة القوصية: ربط الخدمات المقدمة في الوحدات بزيارة السيدات عيادة تنظيم الأسرة

صحة القوصية: ربط الخدمات المقدمة في الوحدات بزيارة السيدات عيادة تنظيم الأسرة

صحة القوصية: ربط الخدمات المقدمة في الوحدات بزيارة السيدات عيادة تنظيم الأسرة

صحة القوصية: ربط الخدمات المقدمة في الوحدات بزيارة السيدات عيادة تنظيم الأسرة

صحة القوصية: ربط الخدمات المقدمة في الوحدات بزيارة السيدات عيادة تنظيم الأسرة