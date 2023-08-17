الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

500 منحة كاملة لأوائل الثانوي الصناعي للدراسة بالجامعات التكنولوجية لغير القادرين.. الشروط

الطلاب
الطلاب

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن المنح المجانية الخاصة بطلاب الجامعات وخاصة الجامعات التكنولوجية .

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تقديم منحة لـ500 طالب من متفوقي الثانوية العامة والدبلومات

وكشف مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن المؤسسه، كشفت عن تقديم منحة لـ500 طالب من متفوقي الثانوية العامة والدبلومات للدراسة بالجامعات التكنولوجية.

 وذلك بهدف إفساح المجال أمام الطلاب للالتحاق بالجامعات التكنولوجية، والبالغ عددها 12 جامعة حتى الآن.

 500 منحة كاملة لأوائل الثانوي الصناعي

وأضاف «زمزم» فى تصريحات تلفزيونية ، أن هناك منحة كاملة لأوائل الثانوي الصناعي والمتفوقين منهم والمتميزين ومدتها 4 سنوات طوال الدراسة بشرط ألا يقل تقدير الطالب عن جيد، وسنتبنى ما يقرب من 500 طالب بمصروفات 15 ألف جنيه سنوياً والاجمالي الذي تم رصده هذا العام 12 مليون جنيه.

وتابع رئيس المؤسسة، هناك منحة للطلاب الحاصلين على تقدير تراكمي امتياز طوال سنوات الدراسة.

وهى عبارة عن برنامج ماجستير ودكتوراة بالجامعات التكنولوجية على نفقة صناع الخير، وسيتم الاعلان عنها لأول مرة متمنيا أن يكون منهم معيدين وكوادر داخل هذه الجامعات تدرب أبناءنا، مشيرا الى أن بعض الدول الأوروبية تطلب منا فنيين في حين أن بلدنا أولى، وفى حالة تخريج كوادر فنية والمسمى تقني وهو المؤهل الأهم للصناعة في دول مثل ألمانيا.

طرق التقدم للمنحة والحصول عليها

وعلى الراغبين في الحصول على المنحة من طلاب الثانوي الفني، التقديم من خلال صفحة مؤسسة صناع الخير على الفيسبوك على أن تتوافر فيهم الشروط وأبرزها أن يكونوا غير قادرين على دفع المصروفات والمتقدمين للعام الدراسي الأول بتلك الجامعات.

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