حي شرق أسيوط يوقف أعمال بناء مخالفة فى شارع الطرابيشي

قاد حي شرق اسيوط بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس الحي التصدي بكل حزم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية. تبين أن أحد المواطنين قام بالبناء بشكل مخالف، و توجه عبداللطيف عبدالمنعم رئيس الحي وسيد عباس وعاصم ابراهيم نائبي رئيس الحى وفريق قسم الاشغالات إلى مكان البلاغ.

تمت الإزالة الفورية لأعمال البناء المخالفة بالكامل، وتم مصادرة المعدات المستخدمة في البناء. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. رئيس الحي شدد على نوابه بالمتابعة المستمرة وتشكيل الحملات، لمنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف فورًا. كما طالب بالتعامل بحزم وقوة في إزالة كل أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين. تأتي هذه الخطوة لترسيخ دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي في المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص محافظة أسيوط على ضمان التخطيط العمراني السليم والحفاظ على هوية المدينة وتقاليدها التاريخية. إزالة التعديات والبناء المخالف يعتبر جزءًا من استراتيجية المحافظة لتحسين الأماكن العامة وتوفير بيئة حضرية مرتبة وجذابة لجميع السكان.

حي شرق اسيوط: قطع الأشيرة الحديدية من أعلى عقار لإيقاف البناء المخالفة

حي شرق اسيوط: قطع الأشيرة الحديدية من أعلى عقار لإيقاف البناء المخالفة

حي شرق اسيوط: قطع الأشيرة الحديدية من أعلى عقار لإيقاف البناء المخالفة

حي شرق اسيوط: قطع الأشيرة الحديدية من أعلى عقار لإيقاف البناء المخالفة

حي شرق اسيوط: قطع الأشيرة الحديدية من أعلى عقار لإيقاف البناء المخالفة

حي شرق اسيوط: قطع الأشيرة الحديدية من أعلى عقار لإيقاف البناء المخالفة

حي شرق اسيوط: قطع الأشيرة الحديدية من أعلى عقار لإيقاف البناء المخالفة