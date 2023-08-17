يشهد اليوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023، العديد من المباريات القوية، حيث تقام مباريات في الدوري السعودي ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة، كما يلتقي فريق الزمالك لكرة اليد مع نظيره العربي الكوريتي.

ويلتقي اليوم فريق الأهلي السعودي مع نظيره الخليج، ويسعي الأهلي لمواصلة الانتصارات بعد فوزه بالجولة الأولي على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

علي الجانب الأخر يبحث فريق الزمالك لكرة اليد علي تحقيق فوزه الثاني، بعدما عبر المباراة الأولي علي حساب وفاق عين التوتة بنتيجة 33/28 في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء.

جدول مباريات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ضمك أمام الرياض، وتنطلق الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الأهلي ضد الخليج، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

مواعيد مباريات البطولة العربية لكرة اليد اليوم

الزمالك أمام العربي الكويتي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر الحساب الرسمي للاتحاد العربي عبر موقع "فيس بوك" و موقع "اليوتيوب.