إزالة شدة خشبية والتحفظ عليها بحي شرق أسيوط

تصدى حي شرق أسيوط بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم لحالة بناء مخالفة في منطقة نزلة عبد اللاه على الفور، توجه رئيس حي شرق اسيوط ونائباه سيد عباس وعاصم إبراهيم، برفقة فريق قسم الأشغالات إلى موقع بلاغ بوجود شده خشبية سقف دور سادس علوي.

تمت عملية إزالة الأعمال المخالفة فورًا، بإزالة جميع المواد والأدوات المستخدمة في البناء غير المشروع، وتم أخذ كل الإجراءات القانونية ضد الشخص المسؤول عن البناء المخالف وهو تم ضبطه في الموقع.

وأكد رئيس الحي أهمية المتابعة المستمرة وتشكيل حملات رقابية لمنع حدوث أي تعديات جديدة، وتطبيق الإجراءات القانونية بحزم وقوة لمواجهة أي بناء مخالف. تأكيده على تعزيز دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي يُعزز الانضباط الحضري ويحسن من جودة المشهد الحضري في المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص محافظة أسيوط على ضمان التخطيط العمراني السليم والحفاظ على هوية المدينة وتقاليدها التاريخية. إزالة التعديات والبناء المخالف يعتبر جزءًا من استراتيجية المحافظة لتحسين الأماكن العامة وتوفير بيئة حضرية مرتبة وجذابة لجميع السكان.

حي شرق اسيوط: ازالة شده خشبية سقف دور سادس علوي والتحفظ عليها

حي شرق اسيوط: ازالة شده خشبية سقف دور سادس علوي والتحفظ عليها

حي شرق اسيوط: ازالة شده خشبية سقف دور سادس علوي والتحفظ عليها

حي شرق اسيوط: ازالة شده خشبية سقف دور سادس علوي والتحفظ عليها

حي شرق اسيوط: ازالة شده خشبية سقف دور سادس علوي والتحفظ عليها

حي شرق اسيوط: ازالة شده خشبية سقف دور سادس علوي والتحفظ عليها