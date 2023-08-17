360 جنيهًا للكيلو .. أسعار الأسماك اليوم الخميس 17 اغسطس 2023

خيم الإستقرار على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس الموافق 17 أغسطس بأسواق الفيوم، مع توافر المعروض في حلقة بيع الأسماك بمدينة الفيوم.

وشهدت مدينة الفيوم دخول مطاعم الأسماك في تقديم خدمة بيع الأسماك الطازجة بالكيلو للمواطنين، إلى جانب تقديمها في الوجبات الجاهزة للزبائن، وهو ما تسبب في وفرة المعروض من الأسماك بأنواعها.

وبلغ سعر السمك البلطي درجة أولى 80 جنيها للكيلو بينما بلغ سعر كيلو البلطي درجة ثانية يتراوح بين 65 إلى 70 جنيها للكيلو والفيليه 90 جنيها، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد من 240 إلى 300 جنيها للكيلو والبوري وسمك قشر بياض بمبلغ 140 جنيها للكيلو، والقاروص ب270 جنيها والدنيس ب250 جنيها، وسمك المكرونه البلدي السمك المسبح بمبلغ 80 جنيه والماكريل 85 جنيها وكيلو القراميط بمبلغ 60 جنيه، والسردين حجم كبير بمبلغ 80 جنيه، والكابوريا بمبلغ 120 جنيها، والسبيط بمبلغ 360 جنيها، بالإضافة إلى بيع البلطي الشبار الذي يتم صيده من الترع والأباحر في الفيوم بمبلغ 50 جنيها للكيلو.

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وتواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع القرى والمراكز والتي تشمل كافة السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن المجمدة، والأرز، والمكرونة، والسكر، والشاي، والبقوليات، وقسم المعلبات الغذائية، والعصائر، والمخللات، ومنتجات الألبان، والعسل والمربى، وزيت الطعام، والسمن النباتي.

وأوضح "حرز الله"، أن المديرية تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المديرية حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، لافتاً إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق، بالإضافة إلى التأكد من صلاحية الأسماك المجمدة التي يتم بيعها في الأسواق، حفاظا على صحة المواطنين.

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