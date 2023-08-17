مصرع سيدة وإصابة 11 آخرين في حادث بالمنيا

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 11 آخرون جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا.

يأتى ذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق ، وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ، اخطارا من عمليات النجدة، بحادث انقلاب ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، جنوب مدخل مركز أبوقرقاص جنوب المنيا ، بسبب السرعة الزائدة، وإختلال عجلة القيادة بيد السائق، وعلى الفور انتقل فريق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والشرطة لموقع حادث الإنقلاب، وتبين من المعاينة المبدئية ان السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة تسببت في حادث الإنقلاب .

وأسفر الحادث عن مصرع روحية ابوزيد رضوان 65 سنة مقيمة بمحافظة سوهاج ، وإصابة 11 آخرين وهم كل من ، اشرف محمود سيد 19 سنة واحمد محمود شعيب 31 سنة ، وسناء السيد محمود 26 سنة ، وهناء ابراهيم طارق 7 سنوات ، وشقيقتها رقية 6 سنوات ، ومحمد عاطف صديق 28 سنة ، واحمد ناصر ابو رحاب 21 سنة ، واحمد محمود ابراهيم 23 سنة ، علاء الدين محمد حسن 36 ستة ، واحمد صبرة عبداللطيف 30سنة ، والسيد فتحي على 42 سنة مقيمون جميعا بمحافظة سوهاج.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي للعلاج، والتحفظ على جثة السيدة والسيارة، تحت تصرف النيابة العامة ، وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق