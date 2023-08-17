إلكترونيًا.. كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر أغسطس

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه إلكترونيًا.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه عن شهر أغسطس استعدادًا لدفعها، وتجنبًا لانقطاع الخدمة.

الشركة القابضة لمياه الشرب

وقد أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف خدمات الاستعلام عن دفع الفواتير الخاصة بها إلكترونيًا.

ويأتي ذلك في إطار التحول الرقمي التي تقوم به الدولة المصرية وذلك للتسهيل على المواطنين حيث يمكنهم الاطلاع عليها بكل سهولة ويسر.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر أغسطس في سطور:

الدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال الرابط https://www.hcww.com.eg/bill-calc/

- الضغط على دفع الفواتير الشهرية

- تسجيل بيانات صاحب العداد

- كتابة قراءة العداد

- الضغط على زر الاستعلام

- يظهر على الشاشة إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري

طرق الدفع

- ماكينة الصراف الآلي للبنوك

- مكاتب البريد

كما يمكن الدفع عن طريق "فوري، مصاري".

الاتصال بالخط الساخن

ويمكن تقديم أي شكاوى متعلقة بالمياه والصرف الصحي من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 حيث أنه يتميز بسرعة التواصل الفعال والمباشر مع المواطنين.

كما يمكن تلقي طلبات التعاقدات وتوصيل المياه والصرف الصحي، وخدمة استبدال وإصلاح العدادات وفحصها وغيرها من الخدمات الإلكترونية من خلال البوابة التجارية.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة المياه بالطريقة التقليدية من خلال الذهاب إلى مقر فرع شركة المياه في المنطقة الخاصة بالمواطن، والاستعلام عن الفاتورة، وخلال ذلك يمكنه دفع الفاتورة من خلال المكتب والحصول على وصل المياه أو عن طريق المحصلين التابعين لشركة المياه.