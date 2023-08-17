من أكتوبر لوسط العاصمة والجيزة.. الحالة المرورية أعلى محور 26 يوليو

ظهرت كثافات مرورية صباح اليوم الخميس، أعلى محور 26 يوليو، أمام القادم من مناطق أكتوبر ومتجهة إلى وسط القاهرة والجيزة وميدان لبنان كذا القادم من وسط العاصمة.

كما ظهرت كثافات بالطريق الدائري ومتجهة الى إسكندرية الصحراوي وأكتوبر، وشارعي شبرا مصر ورمسيس، كوبري 15 مايو، الطريق الدائري الأوسطي، محور كورنيش النيل.

عززت قوات الإدارة العامة للمرور، من تواجدها بالشوارع والميادين والطرق السريعة، لتسيير حركة المرور، بالشوارع والميادين.والطرق السريعة.

وشددت الإدارة العامة للمرور على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وعدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وفي السياق ذاته نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتكثيف الوجود الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

اعترافات المتهم بسرقة فيلا محمد صلاح

وفى سياق آخرقال المتهم بسرقة فيلا محمد صلاح خلال التحقيقات: "اشتغلت في كمبوند شهير بالتجمع الأول من ثلاثة سنوات فرد أمن لـ الفيلا ومعظم فترة شغلي حراسة عشر منهم فيلا اللاعب محمد صلاح وكنت بلف عليهم من بره باستمرار ، وكنت بتعامل مع سكان الوحدات السكنية المكلف بحراستها ورقمي معاهم عشان لو حصل مشكلة يقولوا لي عليها أو لو عميل مغادر وهيسيب البيت فترة وحد سأل عليه أكلمه وأقوله أو لو فيه دليفري جاب حاجة لعميل وهو مش موجود يكلمني ويقول لي إن الدليفرى جايب حاجة خليها معاك ومكنش مسموح ليا أدخل جوة الوحدات السكنية"

"اتعاملت مرة واحد بس مع محمد صلاح قبل الواقعة بعد ما اشتغلت بفترة كبيرة وطلبت من السواق بتاعه يقوله أنا عايز أتصور معاه فالسواق بتاعه قاله ولقيت السواق جالی وقالي تعالی أتصور معاه واتصورنا فى طرقة الفيلا الخارجية قدام باب الفيلا الداخلي وطلعت على طول ومدخلتش تاني لحد ما سبت الشغل وماتعملتش معه تاني وكان سبب إني أسيب الشغل المرتب مكنش مكفيني فجالى شغل كويس فى شركة دهانات بمرتبكويس فسبت الشغل ورحت اشتغلت فيها.

وأحالت جهات التحقيقات المختصة في القاهرة، المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر الدولي إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم، وكشفت التحقيقات في القضية 4262 لسنة 2023 جنح التجمع الأول رقم الحصر 524 سنة الحصر 2023 عن مفاجآت.