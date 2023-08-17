دهستهما سيارة مسرعة.. مصرع فتاتين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

لقيت شقيقتان مصرعهما دهستهما سيارة مسرعة على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود متوفين بالكيلو 84 بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثتى ندا يوسف حسن، 20 سنة، وشقيقتها مى يوسف حسن، 25 سنة، مقيمتان بمحافظة المنوفية، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء عبور الفتاتين للطريق صدمتهما سيارة مجهولة مما تسبب فى وفاتهما ولاذا قائدها بالفرار.

ونقلت سيارات الإسعاف الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد، وتقوم أجهزة الأمن بسماع أقوال الشهود، وجمع المعلومات وتحرير المحضر اللازم، والبحث عن السائق المتسبب فى الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق الشيخ زايد

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث تصادم بالمحور المركزي بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوجود حادث تصادم بين سيارتين ومصابين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث الشيخ زايد إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة ملاكي يقودها عامل 20 سنة اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى يستقلها 6 أشخاص مصابين بكدمات وكسور وسحجات متفرقة بالجسم ، تم نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلاقى العلاج ، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط عصابة سرقة الموبايلات بأسلوب المغافلة في البحيرة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى ضم 4 أشخاص - لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 11 واقعة سرقة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وأرشدوا عن المسروقات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تضبط معلمين الكيف والسلاح في البجيرة

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرتى مركز وقسم شرطة دمنهور، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهودها عن ضبط 12 قطعة سلاح ناري عبارة عن 5 بنادق خرطوش – طبنجة – 6 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - خزينة بحوزة 15 متهما لـ9 منهم معلومات جنائية، وضبط 17 قضية "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 24 متهما لـ15منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 1060 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخص روج عملات افتراضية بالإسكندرية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال ترويج وتداول العملات الإفتراضية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى بيع وشراء العملات الإفتراضية على شبكة (الإنترنت) بالمخالفة للقانون ، كما تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق (شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على 106 جهاز تعدين العملات الإفتراضية - جهاز كمبيوتر – جهاز حاسب آلى "لاب توب") ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (3 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.