وفاة طفل غرقًا أثناء الاستحمام في حمام سباحة بالجيزة

فارق طفل الحياة، على إثر تعرضه للغرق أثناء الاستحمام في حمام سباحة داخل فيلا بجزيرة القرصاية بالجيزة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بوجود جثة طفل تعرض للغرق داخل فيلا بجزيرة القرصاية.

وفاة طفل غرقا أثناء الاستحمام في حمام سباحة بالجيزة

رجال الشرطة والجهات المختصة انتقلوا إلى محل البلاغ، وتبين غرق طفل داخل حمام السباحة أثناء اللستحمام، وانتشلت القوات جثة الطفل الضحية والتحفظ عليها داخل ثلاجة مستشفى أم المصريين للعلاج.

تم تحرير محضر بالحادث، وتباشر النيابة المختصة التحقيق.

التحقيق مع المتهم بإنهاء حياة شخص في الأميرية



أمرت نيابة الأميرية بحبس المتهم بقتل شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المجنى عليه؛ لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.



وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بقتل عامل بمنطقة الأميرية بسبب خلافات سابقة بينهما وتولت النيابة التحقيق.



وتلقت غرفة النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة وسقوط متوفى في الأميرية وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان ، وتبين من خلال الفحص بقيام شخص بالتعدى على آخر إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق الشيخ زايد

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث تصادم بالمحور المركزي بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوجود حادث تصادم بين سيارتين ومصابين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث الشيخ زايد إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة ملاكي يقودها عامل 20 سنة اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى يستقلها 6 أشخاص مصابين بكدمات وكسور وسحجات متفرقة بالجسم ، تم نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلاقى العلاج ، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.