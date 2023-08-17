أسعار الخضر والفاكهة بالفيوم اليوم الخميس

تنشر "الوفد" اسعار الخضر والفاكهة فى الفيوم اليوم الخميس وهو اليوم المخصص للسوق العمومى فى مدينتى طاميه وابشواى وقرية مطرطارس وفى "السويقات" المنتشرة فى انحاء المدن والقرى.

وظهرت فى الاسواق بشائر البلح الذى يباع الكيلو بـ 20 جنيهاً للنوع البلدى، وبلغت اسعار الطماطم 25 جنيهاً للاثنين كيلو وكيلو الخيار 15 جنيهاً. و سعر كيلو الفلفل الاخضر والرومى بـ 15 جنيهاً للكيلو والباذنجان الابيض بـ 10 جنيهاً والاسود ب 7 جنيهات وبلغ سعر كيلو الليمون 10 جنيهات والبصل ب 20 جنيها والتين الشوكى ب 2 جنيه للواحدة والتين الرمادى ب 20 جنيها للكيلو والعنب الاخضر ب 25 والبناتى ب 15 جنيهاً والاحمر ب18 جنيهاً للكيلو والمانجو يتراوح اسعارها بين 25 و50 جنيهاً حسب الاصناف مثل العويسي والزبدية والفص بينما المانجو "العصير" ب 15 جنيهاً و فاكهة الكمثرى الكيلو ب 20 جنيه وسعر الجوافة ب 20 جنيه للكيلو والبرقوق الكيلو ب30 جنيها.

وبلغ سعر التفاح ب 30 جنيها للكيلو والموز بـ20 جنيهًا والأناناس ب12.50 جنيه للكيلو، وسعر كيلو البطاطس 12جنيها والبطاطا ب 5 جنيهات والملوخية 10 جنيهات و سعر كيلوالكوسة يتراوح بين 15 جنيه والبامية ب30 جنيه والجزر ب 12 جنيه للكيلو وسعر ربطة النعناع 10 جنيه و الكرنب يتراوح بين 20 و25 جنيه للواحدة . والتوم "الشرش " ب 3 جنيه والجزر ب 12 جنيه للكيلو و ربطة الخضار "الجرجير والبقدونس والشبت والكسبرة " تتراوح بين 7 و10 جنيه وشرش التوم ب 5 جنيه .

اسعار الفراخ واللحوم

وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 70 جنيه والفراخ البلدى ب110 والبانية ب 150 جنيه وكيلو الصدور ب 110 والاوراك ب 80 جنيه وكيلو كبد فراخ صافى ب 110 وكبد وقوانص ب 80 جنيه وكيلو هياكل ب 35 جنيه وكيلو اجنحة ب 55 جنيه وتراوح سعر كيلو البط بين 110 و120 جنيه وفردتى الحمام ب 120 جنيه والاسماك البورى 150 جنيه للكيلو والفحار ب 120 والبلطى 75 جنيه للكيلو والجمبرى ب 200 جنيه وتراوحت اسعار اللحوم ما بين من 300 الى 350 جنيه للكيلو لدى الجزارين فى مدينة الفيوم بينما فى القرى تتراوح بين 270 الى 320 جنيه للكيلو .

وجدير بالذكر ان اسواق الفيوم الكبيرة موزعة على جميع ايام الاسبوع يوم السبت سوق مدينة ومركز سنورس والاحد سوق قريتى الشواشنة وسرسنا والاثنين مدينة طاميه وقرى اللاهون وابوكساه وهريت والثلاثاء سوق مدينة ومركز الفيوم وقرية قلمشاه والاربعاء سوق قرى سنهور وسيلا والغرق وتطون والخميس مدينة ومركز ابشواى ومدينة ومركز اطسا وقرية مطرطارس والجمعه مدينة الفيوم بالاضافة الى السويقات اليومية فى القرى .