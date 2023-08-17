ما هى زكاة الذهب وكيفيه إخراجها

تُعدُّ زكاة الذهب من الأُمور الواجبة بإجماع الفُقهاء إذا توفّرت فيه الشروط، قال الله -تعالى-: (وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ).

وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إلَّا إذا أدَّيْتِ زكاتَه فليس بكنزٍ)، ومِن الشروط الواجبة لزكاة الذهب؛ بُلوغ النّصاب، وحولان الحول، وتجب الزكاة فيه سواء كان مضروباً، أو غير مضروبٍ، وسواء كان سبائكاً أو مصوغاً، ويُستثنى منه ما اتّخذه صاحبه للحُليّ، واستعمله استعمالاً مُباحاً، وخالف الحنفيّة هذا الشرط، فأوجبوا الزكاة في الحُليّ المُتّخذ للاستعمال.

أمّا الذهب المستخرج من باطن الأرض، فهذا تجب فيه الزكاة عند استخراجه إذا كان يبلغ النّصاب من غير اشتراط الحول فيه. وحول كيفية إخراج زكاة الذهب، فانها تجب عند بُلوغه النِّصاب؛ وهو بِمقدار 85 غراماً فأكثر، ويُخرج منه رُبع العُشر؛ أي بِمقدار 2.5%.

ولِمعرفة مقدار الزكاة فيه يقوم المسلم بتقسيم مجموع غرامات الذهب على أربعين، فيكون الناتج هو مِقدار الزكاة الواجبة فيه، أو يقوم بتقسيم غرامات الذهب على العدد عشرة، ثُمّ على العدد أربعة، والناتج يكون مقدار الزكاة الواجبة، وإذا أراد الإنسان إخراج زكاته بالنُّقود، فيضرب سعر غرام الذهب حسب العُملة المُراد إخراج الزكاة منها بمجموع الغرامات، ثُمّ يقسم الناتج على أربعين، والناتج هو مِقدار الزكاة الواجبة فيه.