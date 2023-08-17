وكيل وزارة الشباب والرياضة يزور جامعة اسيوط لبحث أوجه التعاون المشترك

قام الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، بزيارة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والجامعة في مجال رعاية ودعم الشباب.

وأعرب الدكتور جاد خلال الزيارة عن أهمية تعزيز العلاقة مع الجامعة من أجل تطوير الأنشطة الشبابية والرياضية، وتقديم الخدمات المشتركة التي تستفيد منها فئات الشباب والنشء والمجتمع بشكل عام.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بزيادة التعاون مع الجامعات والمؤسسات لخدمة المجتمع.

ومن جانبه، أكد الدكتور المنشاوي على أهمية التعاون بين الجامعة والمديرية لتقديم الدعم والخدمات لطلاب الجامعة وخريجيها، عبر الأنشطة والبرامج التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة. وشدد على أن الجامعة ستشهد مزيد من التعاون في المستقبل مع الوزارة لصالح الطلاب والشباب.

وأثنى رئيس جامعة أسيوط على اهتمام القيادة السياسية في مصر بالشباب والنشء، والدعم الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم من خلال الأنشطة والبرامج والتدريبات. وأعرب عن تقديره لهذا الدعم الذي يسهم في بناء جيل شاب قادر على تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

تأتي زيارة الدكتور جاد إلى جامعة أسيوط في إطار سعي الوزارة لتعزيز التعاون مع الجامعات المصرية، وخلق بيئة ملائمة لتطوير مهارات وقدرات الشباب وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في الفترة المقبلة لتحقيق تقدم وازدهار الشباب في مصر.