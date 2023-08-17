وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط يدعم برنامج مشواري مدربين وسفراء

بدعم من دكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، قام مدربو برنامج "مشواري" بتدريب سفراء البرنامج في مختلف المحافظات بالمدينة الشبابية ببورسعيد.



وأشار دكتور علاء جاد إلى أن برنامج "مشواري" بأسيوط يضم 22 مدربًا من المدربين المتميزين الذين حققوا المركز الأول في تنفيذ البرنامج على مستوى الوزارة. كما أعدّوا وخرّجوا عددًا كبيرًا من السفراء ليقوموا بتدريب أقرانهم من سن 10 سنوات حتى 14 سنة، وساروا على نهج مدربيهم ليحققوا المراكز الأولى في تحقيق وتنفيذ الأهداف في البرنامج.



وأكد جاد أن برنامج "مشواري" هو برنامج ينظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال "الإدارة المركزية لتمكين الشباب" بالتعاون مع منظمة اليونسيف. ويشمل التدريب مناقشة كيفية أن يصبح الشباب قدوة وقادة لمجتمعاتهم المحلية، وكذلك اكتساب العديد من المهارات الحياتية اللازمة للحياة العملية وتقديم المشورة المهنية اللازمة لنجاح مسار الحياة المهني وتمكين الشباب لتحقيق مستقبل أفضل لأنفسهم ولمجتمعاتهم.



وتنقسم برنامج "مشواري" إلى مكونين، المكون الأول هو المهارات الحياتية والمشروعات الصغيرة، والمكون الثاني هو المشورة المهنية. يتم في المكون الأول تدريب الشباب على مهارات مثل التواصل الفعال، اتخاذ القرار، تحديد الأهداف، كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية.

ودعا دكتور علاء جاد في الختام إلى شكر جميع مدربي برنامج "مشواري" في محافظة أسيوط على ما قدموه من تدريبات استطاعت تغيير وتطوير الشباب. ومن بين هؤلاء المدربين: محمد عيد، محمد شتات، رافت سرور، مروة زكريا، ناريمان عاشور، والذين يمثلون أسيوط في الفوج الثالث بالمدينة الشبابية ببورسعيد لتدريب سفراء "مشواري" في جميع المحافظات.

تأتي هذه الفعالية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وبدعم وتشجيع من دكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وعادل فؤاد، وكيل المديرية للشباب.