التقى دكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة في مدينة أسيوط، بعض أعضاء مركز شباب الغنايم، وذلك في مكتبه بديوان عام المديرية.

حضر اللقاء أيضًا عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب، وعاطف محمد معاون وكيل الوزارة.

خلال الاجتماع، استمع دكتور علاء إلى آراء الشباب واحتياجاتهم، والمشكلات التي يواجهونها. ووعد بتلبية جميع احتياجاتهم ومناقشة المشكلات المطروحة. كما أكد على أن مراكز الشباب مفتوحة للجميع للمشاركة في الأنشطة المختلفة. وشدد أن جميع مراكز الشباب في جميع أنحاء البلاد تعمل على تكثيف الأنشطة المختلفة خلال فترة الإجازة الصيفية، لتوفير فرصة للاستفادة من وقت الفراغ بشكل أمثل، واستغلال طاقة الشباب فيما يعود بالنفع عليهم، من أجل إعداد جيل شاب يحتذى به في مجالات الرياضة والثقافة والإبداع والابتكار.

كما وجه وكيل الوزارة بتقديم كافة أشكال الدعم للشباب داخل مراكز الشباب، وطالب بالاستماع إلى اقتراحاتهم وأفكارهم، وتبني جميع الأفكار التي يمكن تنفيذها في ضوء الموارد المتاحة، لتؤدي مراكز الشباب دورها كمراكز خدمة المجتمع.

وعلى هامش اللقاء، قام وكيل الوزارة بتكريم عدد من الأعضاء المتميزين من فريق الجوالة في مركز شباب الغنايم.

وفي ختام اللقاء، قدّم الشباب خالص الشكر للدكتور علاء جاد على حسن استقبالهم وسعة صدره للاستماع إلى احتياجاتهم ومشكلاتهم.

وكيل وزارة الرياضة باسيوط: مراكز الشباب مفتوحه أمام الجميع لممارسة مختلف الأنشطة

وكيل وزارة الرياضة باسيوط: مراكز الشباب مفتوحه أمام الجميع لممارسة مختلف الأنشطة

وكيل وزارة الرياضة باسيوط: مراكز الشباب مفتوحه أمام الجميع لممارسة مختلف الأنشطة

وكيل وزارة الرياضة باسيوط: مراكز الشباب مفتوحه أمام الجميع لممارسة مختلف الأنشطة

وكيل وزارة الرياضة باسيوط: مراكز الشباب مفتوحه أمام الجميع لممارسة مختلف الأنشطة

وكيل وزارة الرياضة باسيوط: مراكز الشباب مفتوحه أمام الجميع لممارسة مختلف الأنشطة

وكيل وزارة الرياضة باسيوط: مراكز الشباب مفتوحه أمام الجميع لممارسة مختلف الأنشطة

وكيل وزارة الرياضة باسيوط: مراكز الشباب مفتوحه أمام الجميع لممارسة مختلف الأنشطة