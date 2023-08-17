العظمي 37 درجة .. استمرار التحسن النسبي لدرجات الحرارة بأسيوط

يستمر التحسن النسبي لدرجات الحرارة بأسيوط حيث من المتوقع أن تكون الأجواء صافية غالبًا ومشمسة، ووفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، ستكون درجة الحرارة العظمى حوالي 37 درجة مئوية.

وسيكون لدينا أيضًا نشاط في الرياح، حيث من المتوقع أن تكون الرياح شمالية إلى شمال غربية بسرعة تتراوح من 15 و30 كم في الساعة. هذا يضفي لمسة لطيفة على الأجواء ويخفف من ارتفاع درجات الحرارة.

وبالنسبة لمستوى الرطوبة، من المتوقع أن تكون قرابة 47 %، مما يُعتبر مستوى معتدل جدًا. هذا سيسمح بشعور أكثر راحة في الهواء وتخفيف من الشعور بالحرارة.

ولمن يعتزم قضاء يوم ممتع خارج المنزل، فإن هذه الظروف المناخية ستكون مثالية للنزهات والأنشطة الخارجية. ومن المهم أخذ احتياطات لمواجهة الحرارة العالية من خلال تناول كمية كافية من السوائل وارتداء الملابس الخفيفة واستخدام واقي الشمس. أيضًا، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو الأشخاص الذين لديهم حساسية أو ضعف في الجهاز التنفسي اتخاذ الحيطة والحذر.

إلى جانب ذلك، يُذكر أن التحسن في درجات الحرارة ليس نصرًا دائمًا. يُفضل دائمًا أن يكون لديك الحذر وتتبع تحديثات الأرصاد الجوية المحلية لتعرف على أية تغيرات محتملة في الطقس.

لا شك أن هذه المعلومات ستكون مفيدة للسكان والزائرين في أسيوط للتخطيط لنشاطاتهم القادمة في ظل هذه الأجواء الصيفية الحارة والمشمسة.