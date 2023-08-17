محمد صلاح على بعد خطوه واحدة من الاتحاد السعودي

أكدت تقارير صحفية سعودية أن النجم الدولي المصري محمد صلاح أصبح على بعد خطوة واحدة من تمثيل نادي الاتحاد ضمن خطة النمور لدعم صفوفهم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت التقارير أن الاتحاد حصل على موافقة الفرعون المصري محمد صلاح وإدارة نادي ليفربول ويتبقى فقط موافقة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الإنجليزي.

ويسعى الاتحاد بكل قوة لحسم صفقة محمد صلاح قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري لدعم الفريق بصفقة رابحة استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية نهاية العام الجاري.

وتعاقد الاتحاد مع عدة صفقات ضخمة أبرزها النجم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي واللاعب البرتغالي جوتا.

نيمار: الهلال كان مذهلا أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية

أكد النجم البرازيلي نيمار جونيور سعادته بالانضمام إلى صفوف نادي الهلال السعودي في صفقة تاريخية للنادي الأزرق والكرة السعودية ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال نيمار في تصريحات لصحيفة sportnet البرازيلية: " لا أعرف الدوري السعودي جيدا، ولكن رأيت الهلال يلعب ضد مدريد في نهائي كأس العالم للأندية، إنه فريق مذهل للغاية ".

وأضاف الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل: " سأسعى لحصد البطولات وتحقيق الإنجازات مع نادي الهلال خلال السنوات القادمة، أعتقد إني سأنجح وسترون ماذا سأفعل معهم ".

وأعلن الهلال أمس تعاقده رسميًا مع النجم الدولي البرازيلي نيمار قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها تقريبًا 90 مليون يورو وفقًا لما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة نيمار ستكلف خزينة نادي الهلال تقريبًا 200 مليون يورو في موسمين، حيث سيحصل اللاعب على راتب 100 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة لمميزات أخرى.