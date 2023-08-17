نشرة أخبار التوك شو.. رسائل السيسي للشعب من مطروح و مكانة مصر عند النبي

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب المصري من مطروح‘ قائلا: “اطمئنوا بفضل الله رغم الظروف الصعبة دي، وزي ما مرت على مصر ظروف صعبة خلال السنين اللى فاتت، بالله والجهد والإرادة بنعبر التحديات زي ما حصل في 67 وفى 73 عبرنا”.

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السيسي يوجه رسالة للشعب المصري من مطروح (شاهد)



علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وعلى وجه الخصوص في مصر، قائلًا: “التحدي الاقتصادي اللى أنا شايفه، والحكومة واحنا كلنا هنقدر نتجاوز المرحلة دي ويبقي تاريخ.. وهيبقي تاريخ زي الإرهاب وهتبقي تاريخ بفضل الله سبحانه وتعالي”.

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السيسي: هنتجاوز التحدى الاقتصادى وهيتحول لماضي زي الإرهاب (فيديو)



استعرض الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، أبرز المشروعات والجهود التي بذلتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات بمحافظة مطروح، مؤكدا أن منطقة مطروح وشرق مصر والمناطق الحدودية حتى عام 2011، كانت التنمية فيها على استحياء.

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نقيب الزراعيين: مطروح شهدت تنمية شاملة حققت العدالة للأهالي خلال عهد الرئيس السيسي



قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة مطروح ولقائه أهالي مطروح، تعد مهمة للغاية وتأتي في سياق التنمية والبناء.

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زيارة السيسي لمطروح تؤكد إصراره على نقل مصر لمصاف الدول الكبرى.. فيديو



علق الإعلامي تامر أمين، على الجدل المثار في الشارع العربي والمصري حول فيلم باربي ما بين الموافقة على عرضه، ومنعه في عدد من الدول الأخرى، خاصة في ضوء أن البعض يرى أن الفيلم به العديد من المشاهد والأفكار التي لا تتناسب مع الأفكار والعادات والتقاليد العربية.

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تامر أمين عن فيلم باربي: أرفض العبث بالأخلاق والقيم والثوابت (فيديو)



قالت الفنانة نجوى فؤاد، إنها تعرضت للإصابة في الفقرة القطنية بالعمود الفقري، وهناك عصب مقترب من الفقرة، معقبة: "أجريت عمليات وبقالي سنة بتعالج”.

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نجوى فؤاد تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب (فيديو)



أشاد الإعلامي جابر القرموطي، بالحوار الذي أقيم بين الرئيس السيسي وأهالي مطروح خلال زيارته أمس إلى السلوم، نؤكدا أنه استمتع كثيرا بالحوار الذي قدمه الرئيس السيسي مع الأهالي.

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جابر القرموطي يشيد بحوار الرئيس السيسي مع أهالي مطروح.. حالة جميلة (فيديو)



تحدث الشيخ الدكتور أحمد البصيلي عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، عن علاقة آل بيت التبي محمد صلى الله عليه وسلم بمصر، قائلا :"إذا كانت المدينة المنورة شرفت بهجرة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم فيا هنا مصر يوم ما جاء الحسين".

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أزهري: مضر كانت لها مكانة كبيرة عند النبي محمد وآل بيته (فيديو)

