علي غزال: المجاملات سر إعتزالي ولهذه الأسباب لم أنتقل للزمالك

أكد علي غزال نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم السابق، أن قرار اعتزاله كرة القدم، جاء بعد عودته للكرة المصرية، وعدم إعجابه بالوضع في الكرة المصرية.

وتابع غزال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الوضع في الكرة المصرية مُرهق بعكس الكرة الأوروبية سواء على مستوى التدريب أو إدارية أو منظومة الكرة بشكل عام والمجاملات التي تحكمها، التي جعلتني عدم استمر في الكرة المصرية، وسوف أحاول معالجة الأمور في الفترة المقبلة".

وأضاف علي غزال: "وادي دجلة منحني الفرصة في التواجد بالجهاز الفني للفريق الأول، وتلك الخطوة سوف تساعدني في التطور وهدفي الصعود بالفريق بالدوري المصري الممتاز".

واستطرد نجم منتخب مصر السابق: "الأهلي فاوضني وأنا في أوروبا ولكن العرض لم يكن بشكل جاد والأحاديث كانت شفوية، وتم غلق الأمر وقتها"

واختتم: "كنت قريب من الغاية لنادي الزمالك وعقدت جلسة مع مسؤولي النادي بالفعل، ولكن أزمات النادي منعتني من إتمام الأمور".