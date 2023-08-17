محمد بسام: كأس الرابطة "حافز" لنا قبل الموسم الجديد

يرى محمد بسام حارس فريق سيراميكا كليوباترا أن تحقيق لقب بطولة كاس رابطة الأندية سوف يعطي للاعبين دفعة كبيرة الموسم المقبل.

وقال بسام لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت على صدى البلد: مصر كلها كانت ترى أن فريق سيراميكا كليوباترا يستحق ان يكون في مكان أفضل في الدوري.

واردف: "خدنا عين جامدة" بعد الفوز على المصري 3/0 في افتتاح الدوري.

وتابع: لا اعلم ماذا حدث بعد ذلك ولكن انهينا الموسم ببطولة غالية وهي كأس الرابطة، واتم: هذا اللقب سيعطي لنا دفعه في الموسم الجديد.

احتفال المصري باللقب قبل خوض نهائي الرابطة فرق معنا نفسيا

أكد محمد بسام، حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا، أن نهائي كأس الرابطة جعله يشعر بالضغط أكثر

وقال بسام خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "عندما توجت بكأس السوبر مع طلائع الجيش قلت أنه من الصعب التتويج ببطولة ثانية".

وأكمل: "عندما وصلنا لنهائي الرابطة كنت أريد الشعور بهذا الأمر مرة ثانية ورأينا أن البطولة تعويضا للدوري".

وأتم: "احتفال المصري بالبطولة من قبل المباراة فرق معنا نفسيا جدا وجعلنا نستعد بأننا لاعبين كبار وقادرين على التتويج وإظهار ذلك للناس، لكن لم أكن أتوقع النتيجة الكبيرة".