محمد صبحي يدرس شكوى الزمالك بسبب مستحقاته

يدرس محمد صبحي حارس ممى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التقدم بشكوى رسمية لإتحاد الكرة من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هدد ناديه بالشكوى لدى اتحاد الكرة بسبب مستحقاته المتأخرة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "صبحي لديه مستحقات متأخرة داخل ناديه، ويبحث في تحصيلها حيث هدد ناديه بتقدم بشكوى رسمية ضده".

من جانبه أكد عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، أنه سوف يتم حصول الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على مستحقاته المتأخرة خلال 24 ساعة.

وتابع عبد الواحد السيد خلال تصريحات خاصة لبرنامج "+90" مع الإعلامي أمير هشام عبر قناة النهار: "سوف يتم حسم ملف مستحقات أوسوريو، بالإضافة إلى حسم ملف مستحقات اللاعبين المتأخرة".

الزمالك يرفض عرض الشباب السعودي لضم زيزو

على جانب آخر أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق رفض مجلس إدارة النادي للعرض المقدم من نادي الشباب السعودي لضم أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الجارية.

ونشر مرتضى منصور صورة للخطاب المرسل من نادي الشباب السعودي للتعاقد مع زيزو مؤكداً أن النادي رفض بشكل نهائي الموافقة على رحيل اللاعب.

وقال مرتضى منصور: " هذا الخطاب وصل نادي الزمالك وحضر إلى النادي الاستاذ المحترم والد الكابتن زيزو وطلب رحيل نجله الا أن احمد مرتضى رحب بالرجل وأبلغه رفض العرض السعودي أو أي عرض لرحيل زيزو ، وان هذا الرأي هو رأي امير مرتضي المشرف علي فريق الكرة هو الآخر الذي ابلغ به مجلس الادارة من خلال محادثة تليفونية، حتي ولو وصل العرض لمليار جنيه

انفعل الرجل المحترم وهذا حقه لأنه نظر الى مصلحة نجله وتناسي ان الملايين التي تعشق الزمالك وبعده زيزو مصلحتها ان يكمل زيزو باقي عقده وانصرف الرجل المحترم ".

وأضاف مرتضى: “ الا اننا فوجئنا بترويج إشاعات وأخبار كاذبة كالعادة من اللجان المأجورة تروج بأن مجلس الإدارة وافق علي بيع زيزو بمبلغ 6 مليون دولار لنادي سعودي ”.

وأكمل: “ ياريت تتصلوا بالرجل المحترم والد زيزو ليؤكد لكل الكاذبين المتربصين صدق كل ماذكرته في هذا البيان ”.

وأتم: “ وأخيرا كفاية مفيش لا نادي ولا أي مسؤل فيه يتحمل كل هذه الحروب القذرة ، ارحموا ناديكم لو فعلا انتم زملكاوية ولكن اشك ”.