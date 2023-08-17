إنتل لن تستحوذ على Tower Semiconductor بقيمة 5.4 مليار دولار

بعد الإعلان عن الصفقة العام الماضي، لن تستحوذ إنتل على Tower Semiconductor مقابل 5.4 مليار دولار، حسبما أعلنت الشركة في بيان صحفي. لم تتمكن من "الحصول في الوقت المناسب على الموافقات التنظيمية المطلوبة بموجب اتفاقية الاندماج" التي كتبتها - على وجه التحديد في الصين، وفقًا لبلومبرج.

تنتج Tower أنواعًا مختلفة من الرقائق للعملاء عبر صناعات متعددة، وقد قامت شركة إنتل Intel بالاستحواذ لتوسيع أعمالها في مجال السباكة والتنافس بشكل أفضل مع المنافسين مثل شركة TSMC التايوانية العملاقة.

يحتوي البرج على سبع منشآت تصنيع (تقع في إسرائيل وإيطاليا والولايات المتحدة واليابان) تصنع رقائق رقائق بحجم 6 بوصات و 8 بوصات و 12 بوصة. في حين أن الشركة لا تصنع أحدث الأجهزة المحمولة وغيرها من العمليات، فإن عملائها لا يحتاجون بالضرورة إلى أحدث التقنيات. بدلاً من ذلك، يركز Tower على تصنيع كميات كبيرة من الرقائق بشكل موثوق لشركات صناعة السيارات ومصنعي المعدات والصناعات الطبية وغيرها.

قبل الإعلان عن استحواذها على البرج، ورد أن إنتل تجري محادثات لشراء الشركة المصنعة للرقاقات الأكبر بكثير و AMD spinoff GlobalFoundries مقابل حوالي 30 مليار دولار. أطلقت إنتل خدمات المسبك كوحدة أعمال منفصلة في عام 2021 ، حيث تعهدت بمبلغ 20 مليار دولار لبناء مصنعين في أريزونا.

كما كشفت عن خطط لبناء منشأة ضخمة لأشباه الموصلات في ولاية أوهايو مصممة لتصبح "أكبر موقع لتصنيع السيليكون على هذا الكوكب".

قالت إنتل إنها لا تزال تنفذ خارطة الطريق الخاصة بها "للاحتفاظ بأداء الترانزستور وريادة أداء الطاقة بحلول عام 2025" بهدف أن تصبح ثاني أكبر مسبك خارجي عالمي بحلول عام 2030. "لقد نما احترامنا للبرج فقط من خلال هذه العملية ، وسنقوم بذلك. مواصلة البحث عن فرص للعمل معًا في المستقبل. " كجزء من اتفاقية الاندماج ، ستدفع إنتل رسوم إنهاء قدرها 353 مليون دولار لشركة تاور.