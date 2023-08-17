شيخ قبيلة القناشات بالسلوم: زيارة السيسي كانت عيد لنا (فيديو)

قال رجب رمضان شيخ قبيلة القناشات بالسلوم، إن زيارة الرئيس السيسي اليوم كانت بمثابة عيد للمدينة، متابعا: تلك الزيارة هي الأولى للرئيس منذ توليه حكم البلاد.

وأضاف رجب رمضان خلال حوار ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، فقرة خاصة، بمدينة السلوم: “الرئيس السيسي تحدث مع الأهالي بشكل مباشر، وكان هناك شعور بالراحة والإنبساط لدى الجميع”,

السيس طمأن الجميع وناقش كافة القضايا والمشاكل التي تواجه الجميع

وتابع:" الرئيس طمأن الجميع وناقش كافة القضايا والمشاكل التي تواجه الجميع"، مشددا على أن مصر تعيش عصر جديد، وتشهد نقلة نوعية كبيرة في جميع المجالات.

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ كل محافظات الجمهورية تشهد تطويرا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل مطروح والصعيد والدلتا، وليس القاهرة والجيزة فقط.

txt

زيارة السيسي لمطروح تؤكد إصراره على نقل مصر لمصاف الدول الكبرى.. فيديو

وأضافت بسمة وهبة، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "الصورة أبلغ شيء يدل على الحقيقة، وخلال الفترة المقبلة سيتم بذل جهد كبير لتطوير محافظة مطروح رغم الإنجازات التي شهدتها السنوات الماضية".

وتابعت بسمة وهبة: "دعا الرئيس أهل مطروح للحفاظ على هذا الإنجاز الذي تحقق، وقال لأهالي مطروح إن أي منطقة يتم تطويرها ستشهد مدارس ومناطق صناعية ومستشفيات وكل الخدمات التي تحتاجها".

وأوضحت: "التغيير لا يهتم بالشكل فقط، ولكن الشيء الأهم هو صحة المواطن وآدمية الناس"، لافتةً إلى أن العالم يواجه أزمة لا جدال فيها، والرئيس السيسي تحدث بوضوح وشفافية اليوم وسط أهالي ومشايخ مطروح عن التغييرات ومستقبل البلد.