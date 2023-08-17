تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة

أصدرت الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قرارًا بتشكيل اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين لعام ٢٠٢٤م، على أن تكون برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

يأتي ذلك استعدادًا للدورة ٥٥ من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،

أعضاء اللجنة



وتضم اللجنة في عضويتها كل من (تبعًا للترتيب الهجائي):

الشاعر الكبير إبراهيم عبد الفتاح، والكاتب الصحفي والمفكر أحمد الجمال، والكاتب والشاعر الكبير أحمد الشهاوي، والكاتب والمترجم أ. د. أنور مغيث أستاذ الفلسفة ورئيس المركز القومي للترجمة سابقًا، والجراح العالمي أ. د. جمال مصطفى السعيد أستاذ الجراحة بكلية طب القاهرة، وأ. د. جيهان زكي أستاذ الحضارة المصرية عضو مجلس النواب، والكاتب والمترجم أ. د. حسام نايل أستاذ النقد الأدبي بأكاديمية الفنون، وأ. د. درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب وزير الإعلام الأسبق، وأ. د. ريم بسيوني الكاتبة والروائية وأستاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية، والكاتب والمخرج أ. د. سامح مهران أستاذ الدراما وعلوم المسرح ورئيس أكاديمية الفنون الأسبق، والكاتب الصحفي طارق رضوان رئيس تحرير جريدة القاهرة، وأ. د. علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق، وأ. د. محمد أحمد مرسي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وأ. د. محمد صابر عرب أستاذ التاريخ الحديث ووزير الثقافة الأسبق، وأ. د. ممدوح الدماطي أستاذ الآثار المصرية القديمة ووزير السياحة الأسبق، والكاتب أ. محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، وم. هيثم يونس رئيس الإدارة المركزية لشئون المعارض، وأ. مروان حماد المنسق العام للبرنامج الثقافي للمعرض، وأ. محمد عزت المشرف على مكتب رئيس الهيئة (مقرر اللجنة).

جدير بالذكر ، أن دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ ٥٥ لعام ٢٠٢٤، تستضيف مملكة النرويج ضيف شرف.