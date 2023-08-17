جابر القرموطي يشيد بحوار الرئيس السيسي مع أهالي مطروح.. حالة جميلة (فيديو)

أشاد الإعلامي جابر القرموطي، بالحوار الذي أقيم بين الرئيس السيسي وأهالي مطروح خلال زيارته أمس إلى السلوم، نؤكدا أنه استمتع كثيرا بالحوار الذي قدمه الرئيس السيسي مع الأهالي، وكان من الواضح أن الحوار لم يكن متكلف على الإطلاق، ويتحدث المواطنون بشكل طبيعي، ويتحدثون عن أحاسيسهم والمشاكل التي تواجههم.

وأضاف جابر القرموطي، خلال تقديمه برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الرئيس السيسي حينما يخرج من محافظة القاهرة، يكون هناك حالة من الشجون من المواطنين للرئيس السيسي، "إحنا متعودين أي مسؤول موجود في القاهرة بيقابل ويستقبل، والموضوع بيبقى في إطار بروتوكولي، ولكن برا القاهرة بنشوف حالة حلوة أوي".

وتابع جابر القرموطي: “لما بشوف الرئيس السيسي في الصعيد ببقى حاسس أني عاوز أكون جوا الحدث نفسه، خاصة أن الناس دي تم إهمالها كسنوات كخدمة وكحوار معهم، فلما يجي الرئيس السيسي بنفسه بيفتح حوار وعنده قبول أنه يسمع مشاكل الناس، ورأي الناس في اللي بيحصل حالة جميلة أوي”