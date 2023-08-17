توني كروس يتعرض لضغوط للتراجع عن الاعتزال دوليا

حث مسئولو نادي كولون الألماني لكرة القدم توني كروس بالتراجع عن اعتزال اللعب دوليا.

وأكد شتيفن بومجارت المدير الفني لفريق كولون أن اللاعب يمكنه مساعدة المنتخب الألماني في التطور من جديد.

وتوج كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 قبل أن يعتزل اللعب الدولي عقب الخروج من دور الستة عشر في كأس أوروبا التي أقيمت عام 2021 ، بعد أن لعب 106 مباريات مع المنتخب.

ولا يزال كروس "33 عاماً" يشكل عنصرا مهما بفريق ريال مدريد، والذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، ضمن العديد من الألقاب.

وقال بومجارت في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية إنه لو كان مكان هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني، لحاول إعادة كروس إلى المنتخب.

وأضاف بومجارت :الفريق الذي يضم العديد من اللاعبين الشبان، يحتاج إلى قيادة، وتوني يلعب في ريال مدريد لأنه يمكنه قيادة فريق، إذا كان ناد مثل ريال مدريد يعتمد على لاعب مثل توني كروس، فإنني أسأل لماذا لا يلعب للمنتخب الألماني؟.

وتتطلع ألمانيا إلى تقديم نتائج جيدة في يورو 2024 التي تستضيفها على أرضها، لكن المنتخب الألماني لم ينجح بعد في تصحيح مساره، حيث خرج مجددا من دور المجموعات في المونديال في نسخة 2022 التي استضافتها قطر.

وبعد المونديال حقق المنتخب الألماني الفوز فقط في أولى مبارياته الخمس التي خاضها حتى الآن، وقد شهدت 3 هزائم وتعادلا واحدا.